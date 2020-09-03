В городе Находка Приморья из-за тайфуна "Майсак" ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Находка на юге Приморского края из-за ураганного ветра и дождя, которые вызвало прохождение тайфуна "Майсак". Об этом в четверг сообщается на сайте администрации Находкинского городского округа.

"С 17:00 (10:00 мск) на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС. План оперативных действий обсудили на срочном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Сильный порыв ветра сорвал треть крыши жилого дома, оторвавшиеся части кровли повредили нижестоящие дома и провода линии электропередачи. Оставшиеся части крыши сейчас закрепляют, чтобы их не снесло ветром, оголившиеся участки кровли на ночь закроют тентом. К восстановительным работам специалисты приступят, когда позволят погодные условия. Параллельно бригады "Территориальной энергосетевой компании" устраняют обрывы линий электропередачи на территории муниципалитета.

Все службы жизнеобеспечения перевели на круглосуточный режим работы. Бригады специализированных предприятий, управляющих компаний, сотрудников МЧС и спасателей задействовали в наиболее пострадавших районах города. Сейчас их основная задача - убрать поваленные деревья с дорог общего пользования и подъездов к социально значимым учреждениям. На улицах города работают 40 человек и 20 единиц техники. После 22:00 (15:00 мск) на расчистку дорог выйдут дополнительные спецмашины.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В четверг ураганный ветер в Приморье достиг рекордной скорости - 43 м/ с. Синоптики прогнозировали осадки свыше 50 мм и волны высотой до пяти метров в заливе Петра Великого.

Около 79,5 тыс. жителей 74 населенных пунктов региона остались без света из-за аварийных отключений. Из-за ураганного ветра закрыто автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский, отменили занятия в школах на юго-западе Приморского края, часть пригородных электричек.