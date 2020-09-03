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Дело в отношении Сергея Фургала
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Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

Следствие просит продлить бывшему губернатору Хабаровского края срок ареста до 9 декабря
Сергей Фургал (справа) Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал (справа)
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным.

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"Я считаю, что мое дело политически мотивированное", - заявил экс-чиновник на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения.

Бывший губернатор Хабаровского края пожаловался на работу следователей и вновь заявил о давлении с их стороны. "Следствием на меня оказывается мощнейшее психологическое давление, а также давление оказывается на свидетелей. Меня пугали тем, что будут привлечены к уголовной ответственности и помещены в следственный изолятор "Лефортово" мои дочь и супруга", - сказал Фургал.

Следствие просит продлить Фургалу срок ареста как минимум еще на три месяца, то есть до 9 декабря. 

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Фургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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