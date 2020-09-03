Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

"Я считаю, что мое дело политически мотивированное", - заявил экс-чиновник на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения.

Бывший губернатор Хабаровского края пожаловался на работу следователей и вновь заявил о давлении с их стороны. "Следствием на меня оказывается мощнейшее психологическое давление, а также давление оказывается на свидетелей. Меня пугали тем, что будут привлечены к уголовной ответственности и помещены в следственный изолятор "Лефортово" мои дочь и супруга", - сказал Фургал.

Следствие просит продлить Фургалу срок ареста как минимум еще на три месяца, то есть до 9 декабря.