Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц

Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.

"В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословный характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц", - сказал прокурор.

Фургал опроверг заявление прокурора и вновь заявил о своей невиновности. "Какую бригаду я создал, кого я убивал?" - обратился он к суду. "Ни о каких структурных подразделениях, о создании бандформирований и физическом устранении неугодных речи нет", - подчеркнул один из адвокатов Фургала Борис Кожемякин. Также Фургал считает свое дело политическим.

В свою очередь, прокурор добавил, что бывший губернатор использовал протесты в Хабаровске в своих интересах.

"Он решил, что он - великий государственный деятель, решил использовать в своих интересах протестные действия в Хабаровске. Решил шантажировать всех участников процесса и позиционирует себя политическим деятелем", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, Фургал отказывается давать показания по существу предъявленных ему ранее обвинений.

Поддержать экс-губернатора в суд приехали его родные, в частности сын Кирилл Фургал. Следствие в суде представляет генерал-майор юстиции Юрий Буртовой, который возглавлял следственную группу по делу бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина, осужденного к пожизненному лишению свободы. Надзорное ведомство представляет генерал-майор юстиции Сергей Бочкарев.

СК считает, что Фургал должен оставаться в СИЗО как минимум еще три месяца, то есть до 9 декабря. Следователи 2 сентября официально предъявили Фургалу обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори.

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