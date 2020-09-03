Пашаев утверждает, что отправка в колонию будет угрожать жизни Ефремова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил на прениях в Пресненском суде, что отправка артиста в колонию на 11 лет, как того просит гособвинение, будет угрожать его жизни. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Вы думаете, когда просите такой срок? Он ведь играл разных людей: следователей, милиционеров, педофилов. Это все может быть опасно для него в случае такого срока", - сказал защитник.

Свою точку зрения он подкрепил рассказом случаев из своей жизни. "Я, когда сидел в СИЗО, поскольку ранее носил погоны, сидел со следователем и участковым. Они возмущались, что их права нарушает следователь, а сами они забыли свои нарушения? Вот и вы, уважаемые обвинители, пока сами в такую ситуацию не попадете, не почувствуете, каково это", - сказал Пашаев.

Он назвал гибель курьера Захарова в ДТП "судьбой". "Погиб человек? Это судьба человека. У каждого своя судьба", - сказал он, попросив суд учесть при вынесении приговора наличие на иждивении Ефремова несовершеннолетних детей.