В Крыму арестовали мужчину, похитившего из инкассаторской машины 40 млн рублей

ТАСС, 3 сентября. Подозреваемый в похищении из инкассаторской машины около 40 млн рублей в Крыму арестован. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Киевским районным судом Симферополя в отношении подозреваемого в хищении денег из автомобиля службы инкассации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

В полицию ночью 1 сентября поступило сообщение, что из машины инкассаторов на заправочной станции похищено около 40 млн рублей. Установили, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС, один из сотрудников зашел внутрь. Когда он вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, оказались вскрыты. Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам в Керчи.

Как отметила Волк, часть похищенных денег у подозреваемого изъяли. Остальную часть суммы он передал своей знакомой, которая спрятала их на территории частного домовладения, где их и нашли полицейские. "В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавила представитель МВД.