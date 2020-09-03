В Адыгее возбудили дело о мошенничестве при проведении капремонта

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) в Тахтамукайском районе возбудили в Адыгее по результатам прокурорской проверки, сообщила в четверг пресс-служба ведомства по республике.

"В 2019 году между проектировщиком и некоммерческой организацией "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" были заключены договоры на разработку проектной документации на капремонт МКД. Проектировщик представил в Фонд поддельные экспертизы, и на основании актов выполненных работ, а также положительных заключений экспертиз Фонд перечислил проектировщику за разработку проектно-сметной документации на расчетный счет свыше 1,2 млн рублей, тем самым причинив ущерб гражданам. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере, ход его расследования находится на контроле прокуратуры района, добавили в пресс-службе.

Власти Адыгеи по программе капитального ремонта до конца текущего года намерены провести капремонт в 119 многоквартирных домах на сумму 161,1 млн рублей, общая площадь отремонтированного жилья составит 341 тыс. квадратных метров. На эти цели направят 161,1 млн рублей. Планируется, что свои жилищные условия улучшат 12,7 тыс. человек.