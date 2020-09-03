Пожар в бизнес-центре в Калуге потушен

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее днем в четверг в бизнес-центре в Калуге на площади 2,1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате возгорания никто не пострадал, людей из здания эвакуировали. По данным из открытых источников, в здании расположен бизнес-центр и магазины.

Информация о пожаре на улице Карла Либнехта поступила в 12:08 мск. Возгорание началось на крыше пятиэтажного кирпичного здания, затем огонь распространился по всей площади. В 14:26 мск пожарные локализовали пожар на площади 2,1 тыс. кв. м.

В новость внесены изменения (17:04 мск) - добавлена информация о полной ликвидации пожара.