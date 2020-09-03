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В Татарстане умерли два пострадавших в ДТП в Лаишевском районе

Также в результате аварии одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще троих отправили на амбулаторное лечение после осмотра медиками

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Умерли два человека, пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Лаишевском муниципальном районе Татарстана. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Двое пострадавших [водитель и пассажир легкового автомобиля] в крайне тяжелом состоянии были доставлены в республиканскую клиническую больницу (РКБ), спустя час скончались в больнице. Четверо пострадавших [пассажиры микроавтобуса] были также доставлены в РКБ, осмотрены врачами. Один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Трое в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану, в 08:00 мск на 54 км автодороги Казань - Оренбург на территории Лаишевского муниципального района водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны города Чистополь в Казань, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Ford Transit, который двигался в направлении села Алексеевское.

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