Суд в Минске приговорил члена Совета оппозиции Дылевского к 15 суткам ареста

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Суд Центрального района Минска назначил 15 суток административного ареста члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Сергею Дылевскому по делу об участии в несогласованном митинге 23 августа, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд постановил Дылевского Сергея Анатольевича на основании части 1 статьи 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно) подвергнуть административному взысканию в виде административного ареста на срок 15 суток", - огласила приговор судья.

В четверг истек срок предыдущего, 10-дневного ареста Дылевского, однако он не был освобожден из-под стражи. Члена Координационного совета утром привезли в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина, откуда он принимал участие в судебном заседании по видеосвязи.

Защита оппозиционера ходатайствовала о переносе заседания до освобождения подсудимого. Адвокат Дылевского также просила пригласить свидетелей по его делу - других членов Координационного совета. Получив отказ, она выступила с ходатайством об отводе судьи, но оно так же было отклонено.

Белорусский телеведущий Денис Дудинский получил 10 суток ареста за участие в несогласованной акции. Такое решение принял в четверг суд Первомайского района Минска, сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

Дудинский был задержан 2 сентября и помещен в центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. В этот же день также был задержан еще один телеведущий Дмитрий Кохно. Ранее Кохно и Дудинский осудили силовые действия сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций. В знак несогласия с политикой властей телеведущие уволились с белорусских телеканалов.