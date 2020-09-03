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Дело в отношении Сергея Фургала
Обновлено 

Экс-помощник Фургала Карепов не заключал досудебного соглашения о сотрудничестве

Адвокат Карепова Артем Сарбашев также сообщил, что бывший помощник экс-губернатора Хабаровского края категорически отрицает вину

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Адвокат бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрея Карепова подтвердил, что тот не заключал досудебного соглашения со следствием и вину не признает.

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"Я только что говорил с ним в Басманном суде Москвы. Он категорически не признает вину и заявляет, что никакого досудебного соглашения со следствием не заключал", - сообщил ТАСС адвокат Карепова Артем Сарбашев.

"Он вообще не понимает о чем речь, он никак не может объяснить, откуда это взялось (информация о признании вины и соглашении со следствием)", - добавил адвокат. По словам Сарбашева, сегодня в Басманном суде обжаловался отказ следователя предоставить защите для фотокопирования материалы следственных действий, которые проходили с участием Карепова. Суд признал отказ следователя в ходатайстве защиты незаконным. 

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Карепов не признал вину и не заключал соглашения о сотрудничестве со следствием.

В четверг Фургал на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения, заявил, что Карепов заключил сделку со следствием. "Следователь предъявил мне для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Кареповым", - сказал экс-чиновник.

Бывший деловой партнер экс-губернатора Николай Мистрюков ранее признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского. Источник ТАСС сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

В новость внесены изменения (16:49 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

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