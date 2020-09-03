Экс-сотрудник ярославской колонии получил условный срок по делу об избиении заключенных

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля приговорил к 3,5 года заключения условно бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Ярославля Максима Яблокова, обвиняемого в избиении заключенных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить условное наказание три с половиной года и лишить права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - сказала судья.

Избиение произошло в ИК-1 в 2016 году. Потерпевшими признали заключенных Хасдина Муртазалиева и еще двоих, имена которых не называются. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

Адвокат одного из потерпевших, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уточнила ТАСС, что намерена обжаловать приговор.

Ранее Яблоков приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, но Ярославский областной суд отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля.

Обвиняемыми по данному делу помимо Яблокова, который также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова, были бывшие сотрудники колонии Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Они ранее получили условные сроки.

В новость были внесены изменения (16:43 мск) - добавлен бэкграунд и комментарий адвоката.