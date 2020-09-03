В Ростовской области ликвидировали природный пожар площадью 1 000 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности на площади 1 000 кв. м ликвидировали в Аксайском районе Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В Аксайском районе происходило горение сухой растительности на площади 1 600 кв. м. на двух участках. Первый участок площадью 1 000 кв. м, второй - 600 кв. м. На первом участке пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 74 человека и 23 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.

В среду сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области - Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Три пожара были ликвидированы, наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, там лесной массив горит на площади 700 га. Огнем повреждены 64 строения, в том числе 15 жилых домов, по предварительным данным, один человек погиб, 46 пострадали. Причиной возникновения возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, также пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Администрацией трех районов принято решение о введении режима ЧС.