Защита попросила суд не лишать свободы Ефремова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представитель защиты попросил суд не лишать свободы артиста Михаила Ефремова при вынесении приговора по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы", - сказал адвокат Эльман Пашаев.

Он также попросил в случае лишения свободы Ефремова назначить ему местом отбывания колонию-поселение.

Пресненский суд Москвы в четверг проводит последнюю стадию процесса - прения сторон. Государственное обвинение попросило приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима.