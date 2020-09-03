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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремов заявил в своем последнем слове в суде, что раскаивается и признает вину

По словам актера, если бы он воспользовался "телефонным правом", то избежал бы суда
Михаил Ефремов Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Михаил Ефремов
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов в последнем слове по делу о смертельном ДТП в центре Москвы заявил, что признает вину и раскаивается, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.

"Я в тупике, здесь были все доказательства - я признаю вину и раскаиваюсь", - заявил Ефремов.  

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В своей речи он одновременно поставил под сомнение ряд доказательств обвинения и заявил, что испытывает отвращение к представителям потерпевших, якобы сделавших шоу из суда над ним. "Я соболезную погибшему, его родным, но испытываю отвращение к тем адвокатам потерпевших, которые сделали из суда шоу, цирк, как здесь все уже говорят", - сказал артист.

Ефремов выразил уверенность, что будь на его месте не звезда, а обычный человек, то он получил бы шесть-семь лет колонии. "Я же известен всем и меня судят за эту известность, судят вдвойне", - сказал Ефремов.

Актер отметил, что если бы он воспользовался "телефонным правом", то избежал бы суда. "Тут говорили, что я отмазывался, что я пользовался "телефонным правом", но нет, этого не было. Если бы это было, суда бы не было", - сказал он.

Запрошенные обвинением 11 лет колонии общего режима Ефремов посчитал для себя смертным приговором. "Я этого не переживу, это будет мой смертный приговор", - сказал он.

В завершение речи Ефремов зачитал стих, посвященный погибшему Сергею Захарова. В стихотворной форме обвиняемый выразил уверенность, что душа погибшего в раю, а его душа туда не попадет, так как "там нет демократии".

Приговор Ефремову огласят 8 сентября в 11:00 мск.

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