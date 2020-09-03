Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила судья Пресненского суда после завершения прений сторон.

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"Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября в 11:00 мск", - сказала она.

В четверг в ходе прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима, посчитав, что исправление актера невозможно без изоляции от общества.

Потерпевшие это требование поддержали. Ефремов впервые в суде раскаялся и признал вину. Его адвокат попросил в случае обвинительного приговора назначить актеру любое наказание, не связанное с лишением свободы.