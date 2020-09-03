В Приморье штормовой ветер, вызванный тайфуном "Майсак", повалил сотни деревьев

ТАСС, 3 сентября. Штормовой ветер, вызванный тайфуном "Майсак", повалил сотни деревьев в южных и западных районах Приморья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате штормового ветра, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", в южных и западных районах Приморья были повалены сотни деревьев, - сказали в пресс-службе. - Группировка МЧС России оказывает помощь в восстановлении жизнедеятельности населенных пунктов, в частности, проводятся работы по освобождению проездов от упавших деревьев".

В МЧС уточнили, что силами спасателей проводится распиловка упавших деревьев во дворах жилых домов и на территории социально значимых объектов. "Работы по устранению последствий стихии продолжаются", - уточнили в ведомстве.

Всего задействовано более 400 человек - это сводные силы МЧС России, ГУ МЧС России по Приморскому краю и регионального министерства ГОЧС, и почти 100 единиц различной техники.