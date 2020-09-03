Суд арестовал женщину, забившую до смерти четырехмесячного сына в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Дубовский районный суд Волгоградской области на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве своего четырехмесячного сына, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в четверг.

"Постановлением Дубовского районного суда Волгоградской области в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

2 сентября следственное управление СК РФ по Волгоградской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. По версии следствия, с 30 августа по 1 сентября мать нанесла ребенку не менее пяти ударов по голове и туловищу из-за того, что мальчик часто плакал. В полицию обратился сожитель девушки, который заметил, что мальчик не подает признаков жизни.

Во время допроса девушка призналась в преступлении. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку работы территориальных органов системы профилактики безнадзорности.