Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае

"По данным глав муниципалитетов, основной урон стихия нанесла энергохозяйству и кровлям домов. Так, наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Всего из-за 300 отключений без света остаются более 42 тыс. человек. Есть жертва стихии в селе Лукьяновка Шкотовского района, на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее днем на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России сообщалось, что без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 74 населенных пунктах (около 79 500 человек).

По прогнозу, тайфун "Майсак" продолжит влиять на погоду Приморья с меньшей силой до 03:00 - 05:00 утра (20:00 - 22:00 3 сентября мск). Губернатор края Олег Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике. По итогам оценки может быть принято решение о введении режима ЧС краевого уровня.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он уже принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди.