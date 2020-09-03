Bild: в квартире в Германии нашли тела пятерых детей

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Тела пятерых детей обнаружены в квартире дома в городе Золлинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Как сообщила в четверг газета Bild, полиция рассматривает мать в качестве подозреваемой.

По сведениям издания, в полицию поступил звонок от бабушки, которая заявила, что ее 27-летняя дочь убила пятерых своих детей в возрасте от одного до восьми лет и, возможно, находится с шестым, чтобы совершить самоубийство. Позднее мать нашли на путях железнодорожного вокзала города Дюссельдорф, она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Ее 11-летний ребенок позднее объявился у своей бабушки.

На месте преступления работают следователи, точная причина смерти детей пока не установлена.