Ефремов зачитал в суде стихи, посвященные погибшему Сергею Захарову

Актер Михаил Ефремов в последнем слове по делу о смертельном ДТП в центре Москвы зачитал стихи, посвященные погибшему Сергею Захарову.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдает и никто не злится.

На том свете нет таких понятий

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею рая, вот бы поговорить с ним, увидеть и помолчать.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края. Есть на кого поставить Каинову печать.

Актер в последнем слове заявил, что признает вину и раскаивается. Приговор Ефремову огласят 8 сентября.