Ефремов зачитал в суде стихи, посвященные погибшему Сергею Захарову

Актер Михаил Ефремов в последнем слове по делу о смертельном ДТП в центре Москвы зачитал стихи, посвященные погибшему Сергею Захарову.
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем
Там, где никто не сдает и никто не злится.
На том свете нет таких понятий
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею рая, вот бы поговорить с ним, увидеть и помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края. Есть на кого поставить Каинову печать.
Актер в последнем слове заявил, что признает вину и раскаивается. Приговор Ефремову огласят 8 сентября.