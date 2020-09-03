Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря", - огласила постановление судья Евгения Николаева. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора в целях обеспечения безопасности участников процесса. Фургал и его защитники выступили против, они настаивали на рассмотрении ходатайства следствия в открытом режиме.

Перед тем, как судья приняла решение закрыть заседание от прессы и слушателей, представитель надзорного ведомства заявил, что Фургал руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. "В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословной характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц", - сказал прокурор.

Фургал в свою очередь опроверг заявление прокурора и вновь заявил о своей невиновности. "Какую бригаду я создал, кого я убивал?" - обратился он к суду. "Ни о каких структурных подразделениях, о создании бандформирований и физическом устранении неугодных речи нет", - подчеркнул один из адвокатов Фургала Борис Кожемякин. Также Фургал считает свое дело политическим. Судья сообщила, что СК РФ проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах Дальнего Востока - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

Защита Фургала обжалует решение суда о продлении срока ареста, заявил ТАСС один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян. "Считаем постановление суда незаконным и необоснованным. Обязательно его обжалуем в апелляционном порядке", - сказал защитник.