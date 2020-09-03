В результате ДТП в Челябинске пострадали четверо взрослых и двое детей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в четверг днем в Челябинске. В результате ДТП травмы получили четверо взрослых и два ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации города.

"Два легковых автомобиля на перекрестке улицы Комарова с улицей Бажова столкнулись в 14:00 (12:00 мск). На вызове работали четыре бригады скорой помощи. Всего пострадали шесть человек", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что женщину 37 лет доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, двухмесячного ребенка - с черепно-мозговой травмой, повреждением шейного отдела позвоночника, мужчину - с закрытой черепно-мозговой травмой, десятилетнего ребенка - с ушибом грудной клетки, еще одну женщину и еще одного мужчину - с закрытыми черепно-мозговыми травмами.