На Кубани в отношении иностранца возбудили дело о финансировании терроризма

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении иностранца, подозреваемого в финансировании террористической деятельности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК РФ в четверг.

"Следственным отделом по городу Анапе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 27-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2018 году обращался с просьбой к своему знакомому перевести с его банковской карты денежные средства на расчетный счет участников международной террористической организации, осуществлявших сбор и аккумулирование денежных средств для ее финансирования. Перевод осуществили, знакомый подозреваемого не знал о назначении денежного перевода.

В новость были внесены изменения (18:06 мск) - добавлены подробности.