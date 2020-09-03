Фургал хотел бы, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Об этом ТАСС заявил один из адвокатов Борис Кожемякин.

"Он высказывал такие соображения", - сказал защитник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что в деле его подзащитного нет государственной тайны. "Никакой гостайны в деле нет, это обычное уголовное дело", - сказал Кожемякин. Ранее в ходе заседания Фургал назвал свое дело политически мотивированным.

Басманный суд в четверг продлил меру пресечения экс-чиновнику до декабря. Защита заявила, что обжалует это решение.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. По данным СК РФ, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.