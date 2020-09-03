{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти арестовали признавшуюся в убийстве младенца 16-летнюю мать

Тело ребенка обнаружили в квартире в поселке Советский Выборгского района вечером 31 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Девушка из Ленинградской области, которая призналась в убийстве своей семимесячной дочери, заключили под стражу по решению суда. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по области.

"По ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в управлении.

Ранее в СК сообщали, что девушка дала признательные показания. Обвинение ей пока не предъявили.

Тело ребенка обнаружили в квартире в поселке Советский Выборгского района вечером 31 августа. Смерть, по данным СК, наступила в результате механической асфиксии. Сама девушка изначально поясняла следователям, что уложила девочку спать, через некоторое время подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.

Теги
РоссияЛенинградская область
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве женщины, ребенка и поджоге дома
Им оказался 25-летний супруг погибшей
Читать полностью