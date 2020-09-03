В Ленобласти арестовали признавшуюся в убийстве младенца 16-летнюю мать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Девушка из Ленинградской области, которая призналась в убийстве своей семимесячной дочери, заключили под стражу по решению суда. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по области.

"По ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в управлении.

Ранее в СК сообщали, что девушка дала признательные показания. Обвинение ей пока не предъявили.

Тело ребенка обнаружили в квартире в поселке Советский Выборгского района вечером 31 августа. Смерть, по данным СК, наступила в результате механической асфиксии. Сама девушка изначально поясняла следователям, что уложила девочку спать, через некоторое время подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.