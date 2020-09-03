В Ленобласти возбудили дело о злоупотреблении полномочий в отношении экс-главы города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы города Шлиссельбурга Ленинградской области, который подозревается в незаконном начислении себе надбавок на сумму более 700 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении бывшего главы МО "Город Шлиссельбург" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, подозреваемый, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконное решение совета депутатов города об установлении ему с октября 2018 года ежемесячной денежной надбавки за якобы особые условия муниципальной службы. В результате экс-чиновник нанес бюджету Шлиссельбурга ущерб на сумму свыше 700 тыс. рублей.