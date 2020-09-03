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Экс-начальник отдела полиции в Новосибирске обвиняется в получении взяток огурцами

По данным следствия, мужчина незаконно получал бесплатные обеды в кафе в течение трех лет

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник районного отделения полиции в Новосибирске обвиняется в систематическом получении взяток в виде бесплатных обедов в кафе. Чаще всего хинкали и салата из огурцов, сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах.

"Это были его любимые блюда. Он [обвиняемый] постоянно заказывал себе хинкали и салат из огурцов", - сообщил собеседник агентства.

Как заявила старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, обвиняемый в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, получал услуги от владельцев кафе на сумму 53 тыс. рублей. В свою очередь, начальник полиции не составлял протоколы об административных нарушениях в отношении владельцев кафе, которые оказывали ему услуги.

Подполковник обвиняется в получении взятки, дело передано в суд. В ходе следствия на имущество обвиняемого, а именно на автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, наложили арест. Кроме того, арест был наложен и на имущество владельцев кафе общей стоимостью более 10 млн рублей.

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