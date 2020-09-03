Директор предприятия в Татарстане обвиняется в мошенничестве при отлове бродячих животных

ТАСС, 3 сентября. Директор муниципального казенного предприятия "Управление по благоустройству и озеленению" города Бавлы Республики Татарстан подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении работ по регулированию численности безнадзорных животных. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

"В отношении 57-летнего директора МКП "Управление по благоустройству и озеленению" города Бавлы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый вносил в акты выполненных работ ложные сведения и похитил более 900 тыс. рублей из бюджета региона, которые были выделены на регулирование численности безнадзорных животных на территории Бавлинского района.

"Следствие полагает, что вместо отлова, стерилизации и передержки бродячих животных злоумышленник занимался исключительно их отстрелом с использованием ядовитых веществ, после чего тела животных утилизировались в скотомогильниках", - говорится в сообщении.