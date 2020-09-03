Природный пожар потушили под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы в районе Соленого озера у Батайска ликвидировано, сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"18:30 мск - ликвидация [пожара]", - сказала представитель ведомства, уточнив, что ликвидация произошла на площади 400 м по фронту. Пожар не угрожал населенным пунктам.

Накануне сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области - Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Три пожара были ликвидированы. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади 850 га. Администрацией трех районов принято решение о введении режима ЧС.