Небольшой пожар в подвале поликлиники на востоке Москвы потушен

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в подвале поликлиники на востоке Москвы, потушено. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 1 кв. м. Горело оборудование", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в подвале здания на 2-й Пугачевской улице, дом 8 произошел пожар. Из помещений были эвакуированы люди. По данным из открытых источников, по этому адресу находится городская поликлиника №64.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт возгорания. Информация о нем поступила пожарным в 18:34. Пожар был ликвидирован в 18:58. Пострадавших нет.

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