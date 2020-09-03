Небольшой пожар в подвале поликлиники на востоке Москвы потушен

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в подвале поликлиники на востоке Москвы, потушено. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.
"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 1 кв. м. Горело оборудование", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в подвале здания на 2-й Пугачевской улице, дом 8 произошел пожар. Из помещений были эвакуированы люди. По данным из открытых источников, по этому адресу находится городская поликлиника №64.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт возгорания. Информация о нем поступила пожарным в 18:34. Пожар был ликвидирован в 18:58. Пострадавших нет.
В новость внесены изменения (19:18 мск) - добавлена информация по тексту.