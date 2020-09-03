В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве женщины, ребенка и поджоге дома

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СУ СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело в связи с убийством женщины и ее маленькой дочери, чьи тела были обнаружены утром в четверг на месте тушения пожара в деревне Ушаково Вологодской области. По подозрению в совершении убийства задержан супруг погибшей, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"3 сентября следователям СК России поступило сообщение об обнаружении в сгоревшем доме на улице Соловьева деревни Ушаково Кичменгско-Городецкого района тел 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела. В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний супруг погибшей женщины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, между мужчиной и его женой в ночь на 3 сентября произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом. Девочка попыталась защитить мать, и подозреваемый тоже набросился на нее с ножом. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления путем поджога дома.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).