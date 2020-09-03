В Москве ребенок выпал из окна шестого этажа и выжил

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован после падения с шестого этажа жилого дома в Москве. Как сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, в связи с падением ребенка начата прокурорская проверка.

"По предварительной информации, 3 сентября ребенок 2018 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже жилого дома на улице 50-летия Октября. Он госпитализирован", - сказала Нефедова. По ее словам, в квартире также обнаружена девочка 2011 года рождения, взрослых в это время дома не было.

Нефедова сообщила, что в ходе проверки, проведение которой поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.