В Петербурге легковой автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Мальчик умер от полученных травм, сообщили в четверг в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Мужчина, управляя автомобилем BMW Х6, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, мальчика 10 лет (данные устанавливаются). В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, авария произошла в четверг в 19:25 вблизи дома на проспекте Славы, 8. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.