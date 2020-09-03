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Исполнительному директору "Открытой России" вменяют нарушение организации митинга

Об этом сообщил его адвокат. Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову, который задержан в Москве, вменяют нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Анри Цискаришвили.

"Он находится в ОВД "Тверской", Андрею Пивоварову вменяют организацию сбора подписей под иском с требованием отмены поправок к Конституции 15 июля на Пушкинской площади в Москве. Протокол составят по ч. 3 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов")", - сказал адвокат.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 суток ареста.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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