Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на хутора в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожарные расчеты ликвидировали угрозу распространения огня на хутора Садки и Дубы в Тарасовском районе Ростовской области, где горит лес. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава администрации Тарасовского района Александр Закружной.

"Угроза населенным пунктам снята. В хуторе Садки сегодня ситуация была полегче, а в хуторе Дубы с огнем боролись дотемна. Огонь в населенные пункты не пустили, ни одно строение не пострадало", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, в Ростове-на-Дону наблюдается задымление, на улицах и в домах ощущается запах гари. И.о.начальника ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила агентству, что жалоб от местных жителей пока не поступало.

"Сведений о задымлении в окрестностях крупных населенных пунктов нет. На берегу реки Дон стоит автоматизированный комплекс, который мониторит состояние атмосферного воздуха, негативных показателей нет, ситуация находится на контроле", - резюмировала собеседница агентства.

Накануне сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области - Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Три пожара удалось потушить. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади 850 га. Администрации трех районов приняли решение о введении режима ЧС.

Кроме того, пожарные в четверг вечером потушили возгорание травы в районе Батайска, сухая трава также горит в Аксайском районе на площади 1 га.

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