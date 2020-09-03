В Пензенской области мужчина избил двухлетнюю дочь

ПЕНЗА, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи в Пензенской области возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в связи с избиением двухлетней девочки. По подозрению в преступлении задержан ее отец, говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК по региону.

"2 сентября в Кузнецкую межрайонную детскую больницу с телесными повреждениями поступила девочка 2017 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, сестры-близнецы после смерти матери проживали с отцом в Кузнецке Пензенской области. 2 сентября 29-летний мужчина в состоянии опьянения нанес несколько ударов одной из девочек, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

"Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователи изучат условия жизни и воспитания детей, дадут правовую оценку действиям или бездействию работников органов опеки и попечительства.