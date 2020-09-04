Сахалинский врач, по вине которого погиб младенец, отправится под суд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заведующего педиатрическим отделением Сахалинской областной детской больницы, который обвиняется в смерти двухмесячного ребенка. Уголовное дело направлено в суд, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службу надзорного ведомства.

"Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей).<...> Доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, признаны прокурором достаточными, уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По версии следствия, в ГБУЗ "Областная детская больница" на лечение поступил двухмесячный ребенок с высокой температурой. После осмотра дежурным врачом он был направлен в педиатрическое отделение, заведующий которого проигнорировал рекомендации оказания помощи при имеющихся у ребенка заболеваниях. Он не провел осмотр и не принял необходимых мер к медицинскому вмешательству. В результате состояние ребенка сильно ухудшилось, что привело к внезапной остановке дыхания. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти младенца не удалось.