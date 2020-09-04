Один человек погиб и один пропал без вести в Приморье при выбросе на берег плавучего крана

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и один пропал без вести в результате выброса на берег плавучего крана во время урагана в Приморcком крае, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

"Это произошло в Шкотовском районе, выброшен на берег оказался плавучий кран "Черноморец-34". Машинное отделение затоплено, весь плавкран обесточен. На борту находятся семь человек экипажа из девяти. Тело одного из пропавших обнаружено спасателями в районе заброшенного пирса в бухте Теляковского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один человек пропал без вести, возможно, что он находится в других помещения плавкрана.

В пресс-службе МЧС от комментариев по происшествию отказались, отметив, что спасатели частично привлекались к поискам пропавшего.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Кроме того, он спровоцировал нарушение движения электропоездов, массовые отключения света и гибель человека, на которого упало дерево.