От ураганного ветра в Приморье пострадали 55 человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Майсак", вызвавший ураганный ветер в Приморском крае в четверг, стал причиной обращения 55 человек за медицинской помощью с различными травмами, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Менее чем за сутки в медучреждения обратились 55 человек с различными травами. В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь - из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" (ККБ №2) больницу, семь человек оперативно прооперированы", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко.

Отмечается, что тайфун нанес ущерб и медицинским учреждениям. Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили кровли на семи зданиях. Сейчас тайфун уходит в сторону Китая, где, по прогнозу синоптиков, будет затухать.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра был введен в Находке. Губернатор края Олег Кожемяко поручил к утру пятницы оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике. По итогам оценки может быть принято решение о введении режима ЧС краевого уровня.