Береговая охрана Японии обнаружила еще одного человека с потерпевшего бедствие судна

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Японии в пятницу вытащила из воды еще одного человека с грузового судна, которое потерпело бедствие в Восточно-Китайском море к юго-западу от японских островов Амами, относящихся к префектуре Кагосима. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Мужчина был найден в 120 км от побережья Амами без сознания, его отправили в больницу.

В четверг береговая охрана спасла одного человека с этого судна. Он оказался гражданином Филиппин. По его словам, судно накрыло волной во время сильного шторма, в результате чего оно перевернулось. Мужчина не привел информации о том, видел ли он кого-либо из экипажа в живых.