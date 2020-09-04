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Береговая охрана Японии обнаружила еще одного человека с потерпевшего бедствие судна

Мужчина был найден без сознания, его отправили в больницу

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Японии в пятницу вытащила из воды еще одного человека с грузового судна, которое потерпело бедствие в Восточно-Китайском море к юго-западу от японских островов Амами, относящихся к префектуре Кагосима. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Мужчина был найден в 120 км от побережья Амами без сознания, его отправили в больницу.

В четверг береговая охрана спасла одного человека с этого судна. Он оказался гражданином Филиппин. По его словам, судно накрыло волной во время сильного шторма, в результате чего оно перевернулось. Мужчина не привел информации о том, видел ли он кого-либо из экипажа в живых.

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ЯпонияПанама
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