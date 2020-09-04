В Анапе в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием микроавтобуса и автобуса произошло в Анапе, в нем пострадали девять человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края.

"Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что несовершеннолетних среди них нет. По предварительным данным, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как заявили в управлении по делам ГО И ЧС города, госпитализировали семь человек. "Семь человек госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь", - сообщили в ведомстве, уточнив, что состояние всех госпитализированных тяжелое.

В управлении добавили, что один из автобусов является ведомственным. "По предварительным данным, один из автобусов ведомственный, приписан к одной из здравниц, следовал из Анапы. Второй осуществлял частные перевозки. Один из них ехал пустой, без пассажиров, в нем были только два водителя", - сообщили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (07:54 мск) - добавлена информация о госпитализированных