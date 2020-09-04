Авиагруппировку на тушении лесного пожара в Ростовской области увеличили до девяти единиц

"С наступлением светлого времени суток возобновила работу авиация. Спланировано ее применение в количестве девяти воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолета Ми-8 и один самолет Бе-200, четыре вертолета от Росгвардии и один вертолет Минобороны", - сказали в ведомстве.

ТАСС, 4 сентября. Группировку авиации, участвующую в тушении лесного пожара в Ростовской области, увеличили до девяти единиц. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в борьбе с пожаром участвовали четыре вертолета и самолет-амфибия Бе-200. В настоящее время лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области не угрожает населенным пунктам. По данным департамента лесного хозяйства региона, там огонь охватил лесные угодия на площади 1 тыс. кв. м. "На данный момент ведется борьба с пожаром на территории в Тарасовском лесничестве. Площадь пожара на 6:00 мск составляет 1 тыс. га", - говорится в сообщении департамента.

В среду сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Три пожара ликвидировали, наиболее сложная обстановка сохраняется в Тарасовском районе, там лесной массив горит на площади 700 га. Огнем повредило 64 строения, в том числе 15 жилых домов, по предварительным данным, один человек погиб, 46 пострадали. Причиной возникновения возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, также пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Администрация трех районов решила ввести режим ЧС.

Еще два пожара в четверг зафиксировали в районе Соленого озера близ Батайска и около станицы Старочеркасской в Аксайском районе. Они не угрожают населенным пунктам.

В новость были внесены изменения (09:13 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара в одном из районов региона