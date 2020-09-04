Уровень воды в реке Томь в Амурской области за сутки снизился на 30 см

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Томь, после разлива которой пострадали жители второго по величине города в Амурской области Белогорска, за сутки стал ниже на 30 см, он опустился до 297 см, что ниже поймы (часть дна речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков - прим. ТАСС), сообщил в пятницу ТАСС начальник управления ГО ЧС Белогорска Иван Пивкин.

"За сутки уровень воды в реке Томь составляет 297 см, что ниже на 30 см. Уровень стал ниже поймы, и в дальнейшем прогнозируем снижение", - сказал он, добавив, что отголоски тайфуна "Майсак", который в Амурской области вызвал ливни и сильный ветер, на паводковую обстановку не повлиял.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), в области остаются подтопленными 118 участков в селах Ромненского, Ивановского и Серышевского районов, а также в Белогорске и Благовещенске. За сутки вода освободила 22 участка.

Кроме того, в связи с неустойчивой погодой и переувлажнением почвы возможны дополнительные подъемы уровней воды на малых реках. "При прохождении паводков возможно подтопление низменных участков местности, дорог местного значения, огородов и приусадебных участков. Наибольший риск представляют реки Правый Уркан, Томь, Белая, Ивановка, Архара", - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.