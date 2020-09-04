Умерла женщина, пострадавшая в ДТП с двумя автобусами в Анапе

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при столкновении микроавтобуса с автобусом в Анапе, умерла. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. "Установлено, что микроавтобус Iveco допустил столкновение с пассажирским автобусом, принадлежащим туристической фирме. Прокуратурой будет проведена проверка требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ДТП произошло в 05:40 мск на Объездной улице в поселке Витязево. Полиция на Кубани организовала проведение проверки по факту ДТП, в результате которого госпитализировали шесть человек. Как сообщали в краевом ГУ МВД "по предварительным данным, одно из транспортных средств допустило выезд на встречную полосу". Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительной версии, на встречную полосу выехал микроавтобус. По данным управления ГО и ЧС Анапы, микроавтобус осуществлял частные пассажирские перевозки, в нем находились водитель и его сменщик, оба пострадали.

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