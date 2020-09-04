СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Мельникова и его трех соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в окончательной редакции в покушении на получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество", - сообщили в СК.

Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после ознакомления оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

Следствие считает, что в 2019 году к Мельникову через посредников Ивана Викова и Андрея Фролова обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в размере 30 млн рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денег у подконтрольной ему компании. Это дело находилось в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД России по Москве. Мельников, используя свой авторитет и должность, убедил следователя возобновить расследование, о котором просил Викол. В дальнейшем это уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

В СК уточнили, что "противоправная деятельность Мельникова и его сообщников была выявлена в ходе оперативных мероприятий управления "М" ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России".

Генерала Мельникова задержали 24 сентября прошлого года. 4 ноября указом президента РФ он был освобожден от занимаемой должности. Сейчас Мельников содержится в СИЗО.