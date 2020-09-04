Шторм в Приморье выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

"Вчера около полуночи во время штормовой погоды судно сорвало с якоря и вынесло на мель в порту Находка с 12 членами экипажа на борту. Данных о пострадавших нет", - сообщил представитель ведомства.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Арестованное российскими пограничниками судно из КНДР с 12 членами экипажа на борту вынесло на мель в порту Находка во время шторма, который бушевал в регионе накануне, сообщили ТАСС в пятницу в краевом учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

Там добавили, что при улучшении погодных условий проведут операцию по съему судна с мели. В учреждении не назвали принадлежность судна.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что его арестовали по запросу пограничной службы, а команда из КНДР осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. В настоящее время идет суд над его капитаном, поэтому судно оставалось в порту.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. Накануне в Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра ввели в Находке. Без электроэнергии в разные моменты остались до 100 тыс. жителей края, ветер срывал крыши со зданий. В результате происшествий во время урагана три человека погибли, 55 пострадали.