Власти Приморья окажут помощь семьям погибших в результате тайфуна "Майсак"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оказать финансовую помощь семьям троих погибших в Шкотовском районе из-за тайфуна "Майсак". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Непоправимые последствия удара стихии произошли только в Шкотовском районе - на территории муниципалитета погибли три человека. Один житель района скончался на своем участке в результате падения дерева, двух матросов из числа членов экипажа плавкрана вследствие нарушения техники безопасности смыло за борт. Губернатор Приморья распорядился оказать материальную помощь семьям погибших", - сообщила пресс-служба.

Плавучий кран "Черноморец-34" Славянского судоремонтного завода выбросило штормом на отмель в бухте Теляковского Уссурийского залива ночью в четверг. На борту находились девять членов экипажа, два человека погибли, семь человек не пострадали. Приморская транспортная прокуратура начала проверку. Всего, по данным Минздрава региона, после тайфуна к медикам менее чем за сутки обратились 55 человек с различными травмами.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. Накануне в Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра ввели в Находке. Без электроэнергии в разные моменты остались до 100 тыс. жителей края, ветер срывал крыши со зданий.