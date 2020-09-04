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Машина протаранила толпу протестующих в центре Нью-Йорка

В результате инцидента три человека пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобиль въехал в толпу протестующих на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом в четверг сообщила газета Daily News.

По ее данным, около 300 человек собрались в центре крупнейшего американского мегаполиса с тем, чтобы выразить недовольство действиями полиции. Акция состоялась после того, как стало известно, что в марте в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) при задержании сотрудниками правоохранительных органов умер афроамериканец Дэниел Пруд. По предварительной информации, ему надели на голову мешок и затем на протяжении двух минут прижимали голову к земле.

Во время протестов, состоявшихся в четверг вечером, демонстранты попытались перекрыть движение на одной из улиц, сложив на дороге велосипеды. Черный автомобиль Ford Taurus сперва остановился перед импровизированным ограждением, однако затем решил проехать сквозь толпу. В результате инцидента трое протестующих получили незначительные травмы.

Полиция Нью-Йорка отметила, что за рулем автомобиля находился сторонник президента США Дональда Трампа, митинг в поддержку которого проходил недалеко от Таймс-сквер.

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