Во втором муниципалитете Приморья объявили режим ЧС из-за прошедшего тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Партизанского района Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня после ухода из региона тайфуна "Майсак", который принес ураганный ветер. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства Приморья в пятницу.

"Режим ЧС муниципального уровня введен сегодня в Партизанском районе. Таким образом, режим действует уже в двух муниципалитетах, включая Находку. Также принято решение о его введении в селах Новонежино и Подьяпольское Шкотовского района, однако официально документы пока не подписаны", - сообщили в пресс-службе.

В Приморском крае продолжают устранять последствия удара тайфуна "Майсак". В дома жителей региона возвращаются свет и вода, управляющие компании приступили к ремонту поврежденных крыш и фасадов домов. Работы ведутся в 11 муниципальных образованиях.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. Накануне в Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра ввели в Находке. Без электроэнергии в разные моменты остались до 100 тыс. жителей края, ветер срывал крыши со зданий. В результате происшествий во время урагана три человека погибли, 55 пострадали.