Власти Приморья назвали предварительную сумму ущерба от тайфуна "Майсак"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края подсчитывают ущерб, который нанес региону тайфун "Майсак". Как сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" губернатор края Олег Кожемяко, по приблизительным оценкам сумма ущерба составит порядка 200 млн рублей.

"Мы подсчитываем сейчас ущерб по кровлям, подсчитываем ущерб по урожаю, где-то у нас пострадали поля, повалило кукурузу более чем на 600 гектарах. Сейчас данные эти поступают. Я думаю, что это будет около 200 млн рублей. Но говорить об этом пока рано, есть приблизительные оценочные расчеты", - сказал глава Приморья.

По его словам, на сегодняшний день без света остаются 33 населенных пункта и 11 тыс. жителей. Всего частично или полностью разрушено 129 крыш. Разрушены дороги в Хасанском районе. Оперативные службы ведут восстановительные работы в 11 муниципальных образованиях.